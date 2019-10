In den ersten neun Monaten hat die Schweiz Kriegsmaterial im Wert von fast einer halben Milliarde Franken exportiert - 200 Mio mehr als im Vorjahr.Bern - In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres haben Schweizer Unternehmen Kriegsmaterial im Wert von fast einer halben Milliarde Franken exportiert. Das sind rund 200 Millionen Franken mehr als in der Vorjahresperiode. Letztes Jahr waren Waffen im Wert von 510 Millionen Franken exportiert worden. Dieser Wert ist im laufenden Jahr nun bereits nach neun Monaten fast erreicht...

