Nach der Konsolidierung am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag wieder zugelegt.Paris - Nach der Konsolidierung am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag wieder zugelegt. Sie knüpften damit an die Gewinne vom Freitag an, als positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit die Kurse getrieben hatten. Für Zuversicht sorgte eine Aussage des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier, der ein Brexit-Abkommen noch in dieser Woche als schwierig...

Den vollständigen Artikel lesen ...