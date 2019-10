CSG (NASDAQ: CSGS) führte heute Ascendon Communications ein, die erste Business Support Systems (BSS)-Lösung der Branche, die als Software-as-a-Service (SaaS) bereitgestellt wird und auf der Cloud basiert.

Ascendon Communications ist eine unter Einsatz von Amazon Web Services (AWS) entwickelte Multi-Tenant-Lösung, die es Kommunikationsdienstanbietern (Communications Service Providers, CSPs) erlaubt, ihre Kundenbasis zu erhalten und zu erweitern, Umsätze dank einer beschleunigten Markteinführungszeit von Diensten zu steigern, neue Geschäftsmodelle und Angebotsinnovationen zu unterstützen und Kosten durch eine cloudgestützte Architektur zu reduzieren.

Ascendon Communications ist Teil der digitalen Monetarisierungslösungen von Ascendon und wird als cloudbasierte SaaS-Plattform bereitgestellt. So können Provider gezielt die Modernisierung ihrer Front- und Back-Office-Systeme vorantreiben, was ihnen wiederum reduzierte Betriebskosten sowie die Einführung neuer digitaler Dienste und die Erschließung neuer Märkte ermöglicht.

"Die Möglichkeiten, die Technologien der nächsten Generation bieten, führen zu grundlegenden Veränderungen der Art und Weise, wie Kommunikationsdienstanbieter ihre Geschäftsmodelle formulieren und neue Dienste einführen, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten", so Chad Dunavant, globaler Leiter für Produktmanagement bei CSG. "Ascendon ist die branchenweit einzige Lösung, die CSPs die Agilität gibt, neue Dienste schneller als die Konkurrenz auf den Markt zu bringen, während sie dank cloudbasierter SaaS-Modelle Kosten reduzieren können."

Die digitale BSS-Lösung der nächsten Generation umfasst Omni-Channel-Nutzererlebnisse, Produkt- und Angebotskataloge, B2B2x-Angebote, Auftragsverwaltung, Erfassung und Auflösung, Serviceaktivierung, Echtzeit-Bewertung und Berechnung, Fakturierung und Umsatzmanagement sowie Rechnungsstellung.

Die wichtigsten Funktionen:

Ein skalierbares Omni-Channel-Erlebnis dank offener API-Integration

Modularisierte, steckbare Komponentenarchitektur, die eine nahtlose Integration existierender Plattformen ermöglicht

Die Möglichkeit, herkömmliche und digitale Dienste als ein Angebot zu verkaufen

Unterstützt Prepaid- und Postpaid-B2C- und B2B-Geschäftsmodelle gleichzeitig

Verwaltetes 7x24x365 Carrier-Grade-Betriebsmodell mit 99,99 Verfügbarkeit und durchschnittlicher Reaktionszeit von weniger als 100 Millisekunden

Plattformgesteuerte Business-Level-Konfiguration für schnelle Einsatzfähigkeit und laufende Anpassung

Integrierte Lösungsmodule erlauben Minimierung der Markteinführungszeit und Maximierung neuer Umsatzchancen bei aufkommenden digitalen Diensten

Pay-as-you-grow-Cloud-Economics mit Virtualisierung durch AWS

SaaS-Vorteile wie vierteljährliche Einführung neuer sofort einsetzbarer Funktionen

Die neue Lösung ist Teil der marktführenden Ascendon-Installationen, die im kommenden Jahr anstehen, darunter Greenfield-Projekte, Konsolidierung über Video-, Internet- und Drahtlosdienste hinweg sowie Lösungen für mehrere Länder.

Die Lösung gehört zu dem Umsatz- und Kunden-Management-Angebot von CSG mit End-to-End-Kapazitäten. Mehr als 500 Unternehmen weltweit nutzen die flexiblen und konfigurierbaren Lösungen von CSG, die es ihnen ermöglichen, das Kundenerlebnis zu monetarisieren und zu digitalisieren. CSG bietet einen innovativen und evolutionären Ansatz für den digitalen Geschäftswandel, der es Kunden erlaubt, neue digitale Dienste schnell auf den Markt zu bringen, während sie ihr bestehendes Geschäft aufrechterhalten und ein hervorragendes Kundenerlebnis bereitstellen können. Die Fähigkeit von CSG, seinen Kunden Lösungen für das Umsatzmanagement, die Monetarisierung digitaler Dienste und das Kundenerlebnis bereitzustellen, hat das Unternehmen zweimal in die Leader-Position im Gartner Magic Quadrant für "Integrated Revenue and Customer Management for CSPs" befördert.

Über CSG

CSG ist ein Anbieter von Software und Diensten, mit denen Unternehmen auf der ganzen Welt das Kundenerlebnis monetarisieren und digitalisieren können. Seit mehr als 35 Jahren vereinfachen wir bei CSG die Geschäftskomplexität und bieten Lösungen für Umsatzmanagement und digitale Monetarisierung, Zahlungen und Kundendialog an, mit denen unsere Kunden jede unternehmerische Herausforderung angehen und auf einem in ständiger Veränderung begriffenen Markt Erfolg haben können.

CSG ist in über 120 Ländern weltweit tätig und verwaltet jährlich Milliarden von geschäftsentscheidenden Kundeninteraktionen. CSG ist ein bewährter Partner, der digitale Innovationen für Hunderte der weltweit führenden Marken voranbringt, darunter AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, iflix, MTN und Telstra.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter csgi.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

