FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Bahnindustrie hat im ersten Halbjahr wegen eines stärkeren internationalen Wettbewerbs weniger umgesetzt. Vor allem im Ausland lief es für die Unternehmen schlechter als im Vorjahreszeitraum, wie der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) mitteilte. Optimistisch stimmt allerdings der rasante Anstieg des Auftragseingangs um ein Viertel.

Der Umsatz sank in den sechs Monaten um 3,7 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, wie der VDB mitteilte. "Die Bahnindustrie in Deutschland spürt die internationale Konkurrenz, spürt die ungleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt", wird VDB-Vizepräsident Fahrzeuge Michael Fohrer in der Mitteilung zitiert. So sei der Exportumsatz um 5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gesunken, im Inland ging es um rund 3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro abwärts.

Das Auftragsvolumen von 8,1 Milliarden Euro sei dagegen ein dynamischer Anstieg. "Ein robuster Wachstumskurs trotz schwierigem Marktumfeld. Einmal mehr Ausdruck der Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Branche", so Fohrer laut Mitteilung.

Auf dem Heimatmarkt stagniere allerdings das Wachstum des Infrastrukturbereichs mit Signaltechnik und Schienen. Das verwundere angesichts der Vorhaben der Bundesregierung zur Kapazitätssteigerung des Schienenverkehrs und der Verdoppelung der Fahrgastzahlen, so der VDB. "Effektive Klimaschutzpolitik gelingt nicht ohne intelligente Klimaindustriepolitik", so Fohrer.

October 15, 2019 09:08 ET (13:08 GMT)

