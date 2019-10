Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Tiger Global Management und Sequoia Capital India nehmen weitere Investitionen in die erfolgreiche Plattform des Unternehmens für Engagement und Bindung von Kunden im Mobilbereich vor



CleverTap, die führende Plattform für Kunden-Lifecycle und Nutzerbindung mit künstlicher Intelligenz, hat heute den Abschluss einer Investitionsrunde der Serie C bekannt gegeben, was eine weitere Beschleunigung als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobil-App-Marketing ermöglicht. CleverTap wächst seit 2015 jährlich um 250 % und beabsichtigt die Nutzung der Gelder zum Ausbau seiner neuen Technikzentrale in den USA, für weitere Prognosekapazitäten seiner auf dem Markt führenden Plattform und einer aggressiven, weltweiten Expansionsstrategie der Markteinführung.



Die Finanzierungsrunde der Serie C von CleverTap wird von den bestehenden Investoren Tiger Global Management und Sequoia India angeführt. Diese neuen Finanzmittel erhöhen die externen Investitionen von CleverTap seit Beginn des Jahres 2019 auf 61 Millionen USD. In diesem Zeitraum hat sich die Bewertung des Unternehmens von 150 Millionen USD auf 385 Millionen USD mehr als verdoppelt.



"Führende Firmen wissen, dass der Schlüssel zur Umsatzsteigerung im Bereich mobiler Apps die verbesserte Nutzerbindung und Steigerung des langfristigen Wertes der Kunden im gesamten Zyklus ist", sagte Sunil Thomas, Mitgründer und CEO von CleverTap. "Wir sind in der einzigartigen Position, eine Komplettlösung zu bieten, die nicht nur Kundendaten als Entscheidungsgrundlage bereitstellt, sondern zudem die richtige Message für mehr Bindung liefert, und dies auf Grundlage der Kundennutzung in Echtzeit sowie skaliert. Diese neueste Finanzierungsrunde wird CleverTap in die Lage versetzen, mehr Firmen bei der Erreichung ihrer Bindungsziele im Zuge ihres Aufbaus langfristiger Bindungen mit ihren Kunden zu helfen."



Die Plattform von CleverTap für Kunden-Lifecycle und Nutzerbindung nutzt maschinelles Lernen, um ein robustes Paket für das Engagement zu bieten, mit dem Marken bei ihrem mobilen Nutzerstamm für Konversion, Engagement, Bindung und Wachstum sorgen können. Das gerühmte Produkt wurde von einer Reihe führender Firmen in zahlreichen Branchen übernommen. Das Kundenwachstum hat sich allein im letzten Jahr mit einen Durchschnitt von mehr als 8 Milliarden täglich verarbeiteter Nutzer verdoppelt. CleverTap hat seinen Kunden zu mehr als 2 Milliarden USD inkrementellem Umsatz verholfen und erreicht derzeit in über 100 Ländern mehr als eine Milliarde Geräte und über 8.000 Verbraucher-Apps.



"Auf dem Markt ist heute ein klarer Mangel nutzbarer Lösungen zu verzeichnen, die im Bereich mobile Konversion, Bindung und Wachstum für die benötigten geschäftlichen Ergebnisse sorgen", sagte Mohit Bhatnagar, Geschäftsführer von Sequoia Capital India LLP. "CleverTap löst für Marketer ein wichtiges Problem durch das Angebot einer Plattform für die Nutzerbindung, welche Kunden-Lifetime-Wert und langfristiges Wachstum exponentiell steigern kann."



Globale Expansion und Produktentwicklung werden für das Unternehmen primäre Schwerpunktbereiche sein. Die Gelder werden genutzt, um das Wachstum der Teams in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing in den USA, Lateinamerika, Europa und Asien zu finanzieren. So kann CleverTap seine wachsende Führungsposition im Technikbereich ausbauen und in expandierenden Regionen Bewusstsein schaffen.



