BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung macht bei der Umsetzung des Klimapakets Tempo. So will das Kabinett am Mittwoch die steuerpolitischen Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms beschließen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen. Auf der Tagesordnung des Kabinetts steht außerdem die geplante Bepreisung von Kohlendioxidemissionen bei der geplanten Einführung eines nationalen Emissionshandels.

Vor knapp vier Wochen hatte sich die große Koalition nach monatelangem Ringen auf ein Klimaschutzpaket geeinigt, das Deutschland beim Erreichen der Klimaziele helfen soll.

Die steuerlichen Maßnahmen sehen vor, dass das Bahnfahren billiger und das Fliegen teuer wird, erklärte ein hochrangiger Beamter aus dem Bundesfinanzministerium, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Für Bahnfahrten soll ab Januar der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 Prozent statt der bisherigen 19 Prozent gelten. Ab April soll die Luftverkehrssteuer für Flüge erhöht werden. Für Flüge bis zu 2.500 Kilometer wird sie von 7,50 Euro auf 13,03 Euro erhöht, für Mittelstrecken von 23,43 Euro auf 33,01 Euro und für Fernflüge von 42,18 auf 59,43 Euro steigen. Das Finanzministerium erwartet daraus Zusatzeinnahmen von 740 Millionen Euro. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz bei Bahnfahrten soll den Bund 500 Millionen Euro kosten.

Auch soll die Pendlerpauschale von 2021 an für sechs Jahre ab dem 21. Kilometer von 30 Cent auf 35 Cent erhöht werden. Parallel soll für pendelnde Geringverdiener, die keine Steuern zahlen, eine Möbilitätsprämie eingeführt werden. Davon könnten etwa 200.000 bis 250.000 Geringverdiener profitieren, sagte der Beamte.

Mit Anreizen zur energetischen Sanierung will die Bundesregierung zudem die Emissionen im Gebäudebereich reduzieren. Dazu können Bauherren bei Gebäuden, die mindestens 10 Jahre alt sind, ab kommendem Jahr 20 Prozent der Kosten verteilt auf drei Jahre von der Steuer absetzen. Die Bundesregierung setzt bei den Gesamtkosten der Sanierung eine Obergrenze von 200.000 Euro.

Auf kommunaler Ebene will die Regierung einen gesonderten erhöhten Hebesatz bei der Grundsteuer auf Gebiete mit Windenergieanlagen erlauben. Damit sollen Kommunen zur Ansiedlung von Windkraftanlagen ermutigt werden. Allerdings schmälert sich dadurch für den Betreiber der Windkraftanlage der Gewinn.

October 15, 2019 09:47 ET (13:47 GMT)

