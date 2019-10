Das Gesetz für mehr Klimaschutz soll bereits in der kommenden Woche im Bundestag beraten werden. Die Fraktionen von Union und SPD hätten sich darauf verständigt, den Entwurf gemeinsam einzubringen, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag. Das Gesetz regelt, wie die zahlreichen Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Erderwärmung überwacht werden. Jeder Bundesminister ist demnach für die Einhaltung von Treibhausgas-Sparzielen in seinem Bereich verantwortlich - festgehalten sind diese in konkreten Zahlen pro Jahr. Ziel sei, das Gesetz vor dem Parteitag der SPD im Dezember zu verabschieden, sagte Mützenich.

Deutschland will seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Bundesrepublik weitgehend klimaneutral werden, also unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen./tam/DP/stw

AXC0201 2019-10-15/16:27