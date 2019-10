ROUNDUP 3: Suche nach Brexit-Lösung unter Hochdruck

LONDON/LUXEMBURG - In einem Wettlauf gegen die Zeit haben die Europäische Union und Großbritannien am Dienstag nach einer Brexit-Lösung gesucht. Bis Mittwoch müsse ein neuer Vertragstext stehen, damit er beim EU-Gipfel diese Woche gebilligt werden könne, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Beide Seiten betonten die Einigungschancen. Doch wurden auch längere Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigte, man werde bis zur letzten Minute für einen geregelten EU-Austritt arbeiten.

GESAMT-ROUNDUP/IWF: Globale Wachstumsaussichten trüben sich weiter ein

WASHINGTON/BERLIN - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China lastet weiter auf der Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Wachstumsvorhersage für das Jahr 2019 - das vierte Mal in Folge - auf nunmehr 3 Prozent, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Prognose hervorgeht. Im Juli hatte der IWF noch ein Wachstum von 3,2 Prozent vorausgesagt. Auch für Deutschland wurde die Konjunkturprognose leicht nach unten korrigiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Konjunkturentwicklung als "besorgniserregend".

ROUNDUP: Merkel besorgt wegen Konjunktur - Kanzlerin verteidigt Klimapaket

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entwicklung der Konjunktur in Deutschland als "besorgniserregend" bezeichnet. Die CDU-Politikerin verwies am Dienstag bei einem Maschinenbau-Gipfel auf internationale Handelskonflikte und Unsicherheiten über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. "Wir werden bis zur letzten Minute daran arbeiten, dass ein geregelter Austritt Großbritanniens erfolgt", sagte sie in Berlin. Deutschland sei aber auch auf den anderen Fall vorbereitet.

FDP droht Koalition mit Scheitern der Grundsteuerreform

BERLIN - Die FDP sieht weiter Nachbesserungsbedarf am Gesetzentwurf der großen Koalition für eine Grundsteuerreform und droht mit einer Blockade im Bundestag. Für die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erarbeitete Reform ist eine Grundgesetzänderung und dafür wiederum eine Zweidrittelmehrheit nötig, die nach derzeitigem Stand nur mit der FDP möglich wäre. Die Reform soll an diesem Freitag abschließend im Parlament beraten werden.

Kreise: USA sollen Zölle streichen, damit China mehr Agrarprodukte kauft

PEKING - China besteht informierten Personen zufolge darauf, dass die USA Strafzölle auf chinesische Produkte streichen, damit die Volksrepublik wie zugesagt deutlich mehr US-Agrarprodukte kaufen kann. Ansonsten könne China die zugesagten Importe von bis zu 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr wohl nicht einhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen sinken weniger als erwartet

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Eine Stimmungswende zeichnet sich aber noch nicht ab. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel um 0,3 Punkte auf minus 22,8 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 26,4 Punkte gerechnet.

Großbritannien: Arbeitslosenquote steigt überraschend

LONDON - In Großbritannien ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen. In den drei Monaten bis August stieg sie um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer unveränderten Quote von 3,8 Prozent gerechnet. Allerdings befindet sie sich weiterhin auf einem historisch sehr niedrigen Niveau.

