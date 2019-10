Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank prüft nach den Worten der für Märkte zuständigen Vorständin Sabine Mauderer, Teile ihrer Anlageportfolien stärker an Nachhaltigkeitsprinzipien auszurichten. Das gilt allerdings nicht für die im Rahmen des Kaufprogramms APP erworbenen Papiere, wie Mauderer bei der Vorstellung eines Handbuchs über die Anlagepraktiken von Zentralbanken in Frankfurt sagte.

Laut diesem Handbuch, das auf einer Umfrage unter 27 Zentralbanken beruht, nehmen Notenbanken weltweit eine aus ethischer, sozialer und ökologischer Sicht nachhaltige Anlage zunehmend ernst und wollen dies den Finanzmarktteilnehmern auch signalisieren. Die Bundesbank verwendet hierfür den Begriff SRI (Socially Responsible Investing).

"Beim APP ist Marktneutralität der Grundsatz und daran halten wir auch fest", sagte Mauderer. Marktneutralität bedeutet, dass die am APP beteiligten Zentralbanken des Euroraums die relativen Preise einzelner Anleihegattungen bei ihren Ankäufen möglich wenig verzerren wollen.

Bundesbank hofft auf insgesamt "grüneren" Finanzmarkt

Die Ankäufe sollen ein möglichst genaues Abbild des Gesamtmarkts sein, ein gezielter Ankauf SRI-kompatibler Papiere würde gegen dieses Prinzip verstoßen, denn diese machen nur rund 1 Prozent des insgesamt ausstehenden Anleihevolumens aus. "Wir hoffen, dass sich der Markt insgesamt 'grüner' entwickelt", sagte Mauderer.

Derzeit enthält das APP-Portfolio sogar etwas weniger als 1 Prozent "grüne" Wertpapiere - also weniger als im Durchschnitt des gesamten Anleihemarkts. Auf Schwierigkeiten stößt eine nachhaltige Anlagepolitik auch deshalb, weil noch keine verbindlichen SRI-Kriterien existieren. Gegenwärtig arbeitet die EU-Kommission an einer dies bezüglichen "Taxonomie". "Die Definition von Nachhaltigkeit ist das Kernthema", sagte Mauderer.

Lagarde zu klimaneutraler Ausrichtung des APP bereit

Die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hatte bei ihrer Anhörung im Europaparlament die Bereitschaft signalisiert, das APP nicht nur markt- sondern auch klimaneutral auszurichten, sobald eine Taxonomie existiere.

Schneller könnten andere Bundesbank-Portfolien klimafreundlicher werden. "Wir prüfen, unsere Eigenanlagen stärker an Nachhaltigkeitsprinzpien auszurichten", sagte Mauderer. Diese hätten ein Volumen von gut 12 Milliarden Euro und bestünden fast ausschließlich aus Pfandbriefen.

Schon weiter fortgeschritten ist die Nachhaltigkeit jener Anlagen, die die Bundesbank im Auftrag von Bund und Bundesländern verwaltet. Für 16 Mandatsgeber legt sie laut Mauderer einen "hohen dreistelligen Milliardenbetrag" an, von dem ein "hoher einstelliger Milliardenbetrag" Nachhaltigkeitsprinzipien folgt.

Mauderer: Zentralbanken sollten gutes Beispiel geben

Aber warum sollten sich Zentralbanken, die ja schon für Geldwert- und Finanzstabilität verantwortlich sind, nun auch noch um Klimarisiken kümmern? Der wichtigste Grund ist laut Mauderer, dass der Klimawandel auch die Stabilität des Finanzsystems bedroht. Risiken sind zum einen "physischer" Natur - Klimaereignisse können Geschäftsmodelle einzelner Unternehmen oder ganzer Industrien in Frage stellen. Zum anderen gibt es so genannte "Transitionsrisiken", die sich aus dem Übergang zu einem klimafreundlicheren Wirtschaftsmodell ergeben.

"Für uns ist es wichtig, dass wir die finanziellen Risiken adressieren und dass das Kapital effizient allokiert wird und dazu brauchen die Investoren die erforderlichen Informationen", sagte Mauderer. Für höhere Finanzierungskosten bei "umweltunfreundlichen" Firmen zu sorgen, wäre Wirtschaftspolitik und damit nicht Aufgabe einer Zentralbank.

Stattdessen geht es den Zentralbanken um eine Vorbildfunktion. Sie wollen der Umfrage zufolge mit gutem Beispiel vorangehen, ihr Rendite-(Klima)risiko-Profil verbessern, sich gegen Nachhaltigkeitsrisiken absichern und Reputationsrisiken meiden.

Mauderer stellt Handbuch in Washington vor

Die Bundesbank ist Mitglied im "Network for Greening the Financial System" (NGFS), innerhalb dessen Sabine Mauderer die Arbeitsgruppe "Scaling up green finance" leitet. Sie ist auch die Herausgeberin des besagten Handbuchs, das eine Bestandsaufnahme darstellt und das sie bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank vorstellen wird. "Unsere Umfrage zeigt, dass 25 von 27 teilnehmenden Zentralbanken bereits SRI-Kriterien im Portfoliomanagement berücksichtigen oder planen, dies in Zukunft zu tun", sagte Mauderer.

Wie die Bundesbank berücksichtigen diese 25 Zentralbanken die SRI-Kriterien bei den Eigenanlagen, einige auch beim Management der Währungsreserven. Die Mehrheit der Zentralbanken befolgt einen breiten Ansatz aus ethischen, sozialen und Umweltkriterien, nur 16 Prozent beschränken sich auf Klimarisiken.

