Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnungen auf eine Einigung im Brexit-Prozess und auf eine Entspannung im Handelsstreit haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag angefeuert. Der DAX stieg um 1,1 Prozent auf 12.630 Punkte, und das trotz eines weiteren Schwächeanfalls von Wirecard. Vorübergehend hatte er mit 12.682 Punkten einen neuen Jahreshöchststand markiert. Aus technischer Sicht deutet sich damit ein Ende der seit Anfang Juli laufenden Konsolidierung und ein Anstieg in den Bereich zwischen 12.900 und 13.000 Punkten an, wie es von Seiten mehrerer Marktanalysten hieß.

"Die Stimmung ist deutlich ins Positive gedreht", sagte Frank Wohlgemuth, Analyst der Essener Nationalbank. Die Teileinigung im Handelsstreit und das Näherrücken eines Austrittsvertrags für den Brexit hätten die Risikobereitschaft deutlich gestärkt.

Am deutschen Aktienmarkt waren sowohl konjunkturabhängige als auch defensive Titel gesucht: An der DAX-Spitze lagen Fresenius, BMW und Deutsche Bank mit Gewinnen von mehr als 2,5 Prozent.

Weiterer FT-Artikel drückt Wirecard

Dagegen brachen Wirecard um 12,8 Prozent ein. Das belastete den DAX mit einem Minus von gut 25 Punkten. Die Financial Times (FT) hatte am Morgen einen neuen Artikel und Dokumente veröffentlicht, die die fragwürdigen Buchungspraktiken des DAX-Unternehmens deutlich machen sollen. Laut FT deuten die Dokumente auf "konzertierte Bemühungen" hin, Gewinne und Umsätze des Unternehmens in Dubai und Irland künstlich aufzublasen.

Der Zahlungsabwickler wehrte sich vehement gegen die neuerliche Berichterstattung der FT. "Wirecard weist die Anschuldigungen der Unkorrektheit kategorisch zurück", teilte der DAX-Konzern mit und erhob seinerseits schwere Vorwürfe gegen die Zeitung: Diese arbeite mit so genannten "Short-Sellern" zusammen.

Berichtssaison - Klöckner mit Kurseinbruch und Hellofresh mit Kurssprung

Erste Signale kamen von der Berichtssaison. Klöckner & Co hat die dritte Gewinnwarnung in diesem Jahr präsentiert. Mit dem Ausblick eines EBITDA von 120 bis 130 Millionen Euro lag der Stahlhändler nun klar unter dem Konsens von 162 Millionen Euro. Die Aktien brachen um 13,4 Prozent ein.

Eine Kursexplosion um 23,4 Prozent legten dagegen Hellofresh hin. Der Konzernumsatz im dritten Quartal liegt voraussichtlich zwischen 438 Millionen und 441 Millionen Euro. Das obere Ende liegt rund 10 Prozent oberhalb des Factset-Konsens, auch der Ausblick klingt nun optimistischer als bisher.

Auch Drägerwerk hat die Prognosen erhöht: Der Kurs gewann 11,5 Prozent. Wacker Neuson fielen dagegen mit einer Prognosesenkung für die Marge um 7,6 Prozent. Nordex wiederum stiegen um 1,9 Prozent dank eines deutlich erhöhten Auftragseingangs im dritten Quartal.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,2 (Vortag: 59,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,96 (Vortag: 2,50) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.629,79 +1,15% +19,61% DAX-Future 12.618,50 +1,19% +19,47% XDAX 12.629,21 +1,19% +19,36% MDAX 25.917,99 +1,09% +20,06% TecDAX 2.805,82 +0,07% +14,51% SDAX 11.340,39 +1,70% +19,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,04 -51 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2019 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.