Der Bundestag soll das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform diese Woche beschließen. Nötig ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Doch die FDP begehrt gegen die Pläne des Bundesfinanzministers auf.

Die umstrittene Reform der Grundsteuer könnte im Bundestag die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verpassen. Denn die FDP will nicht einfach das Reformpaket mit durchwinken. Das machte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag klar. Zuvor konnten sich die Fachpolitiker der Fraktionen nicht auf eine allgemeine Zustimmung verständigen. Die FDP stört sich vor allem an einer bürokratischen Doppelberechnung für die Bundesländer, die nicht das Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) übernehmen wollen. Diese sollen zwar für eine andere Lösung optieren dürfen, aber nach dem Willen von Scholz parallel auch sein Modell durchrechnen müssen. Dies sei notwendig zur Ermittlung des Länderfinanzausgleichs, argumentiert der Minister. Die Liberalen halten dies jedoch für unsinnig.

Die FDP stehe dafür, so Lindner, "Bürokratie ab- und nicht aufzubauen". Die angepeilte Doppelberechnung würde aber für Immobilieneigentümer und Finanzverwaltung zu einem hohen Mehraufwand führen. Das würde tausende Finanzbeamte auf Jahre hinaus beschäftigen. Ein kurzfristiger Besuch von Finanzminister ...

