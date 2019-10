Google Stadia, der Game-Streamingdienst des Suchmaschinenriesen, soll am 19. November auch in Deutschland an den Start gehen. Das 129-Euro-Starterkit kann weiter vorbestellt werden. Als Google im März seinen neuen Game-Streamingdienst Stadia ankündigte, hielt sich der Konzern noch bedeckt, was Preise und einen konkreten Launchtermin angeht. Jetzt steht fest: Der neue Service soll am 19. November, um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in 14 verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, an den Start gehen. Freigeschaltet wird der Dienst zuerst für jene, die schnell das als ...

