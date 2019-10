DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy könnte bald einen neuen Chef bekommen. Das Unternehmen bestätigte eine für diesen Donnerstag vorgesehene Aufsichtsratssitzung, auf der unter anderem "über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Jörn Werner" beraten werde. Es ist vorgesehen, noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen, hieß es in der am Dienstagabend in Düsseldorf veröffentlichten Mitteilung weiter. Es gebe aber bislang noch keine Beschlussempfehlung des Aufsichtsratspräsidiums an den Aufsichtsrat. Der Aktienkurs von Ceconomy reagierte zunächst kaum./he/la

