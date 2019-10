Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX ist mit der Vervollständigung seiner Muster beschäftigt. Der impulsive Anstieg seit 11823 hat bereits ein neues Jahreshoch markiert und scheint noch nicht beendet zu sein. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in ...

