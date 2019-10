Genf (ots/PRNewswire) - Auf Asien entfielen im Jahr 2018 mehr als zwei Drittel aller Anmeldungen für Patente, Marken und gewerbliche Muster und Modelle, wobei vor allem China die Nachfrage nach geistigen Eigentumsrechten antrieb, während die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ihre führende Rolle bei Patentanmeldungen in Exportmärkten beibehielten.



Erfinder auf der ganzen Welt reichten im Jahr 2018 3,3 Millionen Patentanmeldungen ein, was einem Anstieg von 5,2% entspricht. Gemäß dem Jahresbericht World Intellectual Property Indicators (WIPI) der WIPO handelt es sich um das neunte Jahr in Folge mit einer geradlinigen Zunahme. Die Anmeldungen für Marken stiegen auf insgesamt 14,3 Millionen, diejenigen für gewerbliche Muster und Modelle auf 1,3 Millionen.



"Asien übertrifft weiterhin andere Regionen bei der Anmeldung von Patenten, Marken, gewerblichen Mustern und Modellen und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Zentrum der Weltwirtschaft stehen", sagte WIPO-Generaldirektor Francis Gurry. "Allein auf China entfällt beinahe die Hälfte aller Patentanmeldungen weltweit, und auch Indien verzeichnet eindrückliche Wachstumsraten. Asien ist zu einer globalen Drehscheibe für Innovationen geworden."



Darüber hinaus stiegen die weltweiten Anträge auf Sortenschutz um 8,9% auf 20.210 Anträge im Jahr 2018, während die von 92 nationalen und regionalen Behörden erhaltenen Daten im Jahr 2018 etwa 65.900 geschützte geografische Angaben (g.g.A.) umfassten.



