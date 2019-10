Der Bitcoin hat in den letzten drei Monaten fast 25 Prozent an Wert eingebüßt. Doch so unwahrscheinlich das klingen mag - eine Studie führt dies darauf zurück, dass die Kryptowährung ihren Kinderschuhen entwächst.? Kurseinbruch beim Bitcoin ? Spekulation um Ursache ? Bitcoins coming of age Der Bitcoin ist die weltweit bekannteste Digitalwährung. Mit einer Marktkapitalisierung von 149,88 Milliarden US-Dollar (Stand 15.10.2019) entfallen auf sie knapp 70 Prozent des gesamten Kryptomarktvolumens. ...

