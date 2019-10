"Münchner Merkur" zu EEG-Umlage:

"Merkel-Land ist ein klimapolitisches Absurdistan. Kein anderes Land tut so viel - und erreicht so wenig. 20 Milliarden Euro zahlen die Stromkunden jedes Jahr allein an EEG-Umlage, ohne dass dies die CO2-Emissionen nennenswert senken würde. Weiter steigende Strompreise, ohne dass diese dem Klima hülfen, sind auch sozial- und wirtschaftspolitisch Sprengstoff. In einer Situation, in der die - mit den weltweit höchsten Stromkosten belastete - deutsche Wirtschaft ohnehin in die Krise zu rutschen droht, sind weitere Energieverteuerungen pures Gift. Das EEG-System muss endlich marktwirtschaftlich reformiert werden, um die fatale Kostendynamik zu stoppen. Als Sofortmaßnahme kann die GroKo ja die Stromsteuer senken. Denn auch mit ihr greift der Fiskus den gebeutelten Bürgern tief in die Tasche."/het/DP/he

