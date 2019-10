WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) muss sich im Skandal um keimbelastete Wurst am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) im Umweltausschuss des Landtags in Wiesbaden den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Oppositionsfraktionen wollen von ihr wissen, ob zu spät und nicht ausreichend genug über die Zustände bei dem nordhessischen Wursthersteller Wilke informiert wurde. Die mit Listerien belastete Wurst der Firma wird mit drei Todesfällen und Dutzenden Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. In den Produkten waren mehrfach Keime nachgewiesen worden. Der Betrieb in Twistetal-Berndorf wurde deshalb vor rund zwei Wochen geschlossen, das Unternehmen meldete Insolvenz an. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Geschäftsführer. Listerien können bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein./glb/DP/he

