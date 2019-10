Conzzeta: Q3 mit tieferem Umsatz - Aufträge auf Höhe Vorjahr EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Conzzeta: Q3 mit tieferem Umsatz - Aufträge auf Höhe Vorjahr 16.10.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zwischeninformation per Ende 3. Quartal 2019 Q3 mit tieferem Umsatz - Aufträge auf Höhe Vorjahr Zürich, 16. Oktober 2019 - Die Conzzeta Gruppe erzielte in den ersten 9 Monaten 2019 einen Nettoumsatz von CHF 1'136.5 Mio. Auf vergleichbarer Basis, das heisst zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis betrug der Umsatzrückgang 7.0%. Der Auftragseingang im Segment Sheet Metal Processing betrug CHF 693.5 Mio. und lag um 8.4% unter Vorjahr. CHF Mio. 9M 2019 9M 2018 Abw. in % Gruppe Nettoumsatz 1'136.5 1'306.5 -13.0% vergleichbar1 -7.0% Fortgeführte Geschäfte Auftragseingang Sheet Metal Processing 693.5 756.7 -8.4% Nettoumsatz Sheet Metal Processing 662.3 735.6 -10.0% Chemical Specialties 265.4 294.9 -10.0% Outdoor 186.7 183.2 1.9% 1 Das heisst zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis. Im 3. Quartal lag der Auftragseingang im Segment Sheet Metal Processing mit CHF 242.9 Mio. um 0.4% über der Vorjahresperiode. Dabei wurde das geringere Auftragsvolumen in Amerika durch höhere Aktivitäten in Europa und Asien kompensiert. Der Nettoumsatz für die fortgeführten Geschäfte lag in allen Regionen und Segmenten unter dem Vorjahresquartal. Der Rückgang reflektiert hauptsächlich das nochmals anspruchsvollere Marktumfeld mit der generellen wirtschaftlichen Abkühlung und akzentuierten nachteiligen Wechselkursveränderungen. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Conzzeta im fortgeführten Geschäft weiterhin einen Nettoumsatz leicht unter Vorjahr, mit einem über die Segmente hinweg breiter abgestützten Betriebsergebnis und einer leicht verbesserten EBIT-Marge. Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Outdoor tätig. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QXWRAUVSID Dokumenttitel: 9M Zwischenbericht Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 890523 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 890523 16.10.2019 CET/CEST ISIN CH0244017502 AXC0045 2019-10-16/07:01