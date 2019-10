Berlin (ots) -



- Fast jeder Deutsche (91 %) sucht während der Vertragslaufzeit

nach günstigeren Telefon-, Strom- oder Internettarifen.

- Nur 29 Prozent der Kreditnehmer suchen während der Laufzeit nach

günstigeren Krediten.

- Seit 2015 sind Kreditzinsen im Schnitt um bis zu 26 Prozent

gesunken - Umschuldung spart bares Geld Eine aktuelle repräsentative Forsa-Umfrage zeigt: Fast jeder Deutsche (91 %) hat schon einmal während der Vertragslaufzeit nach günstigeren Tarifen, etwa für Telefon, Strom oder Internet gesucht. (1) Ihren Kreditverträgen schenken die Deutschen deutlich weniger Aufmerksamkeit. Nicht mal jeder dritte Kreditnehmer (29 %) prüft während der Laufzeit, ob es einen günstigeren Kredit gibt. "Wer in der aktuellen Tiefzinsphase von Anfang bis Ende der Laufzeit denselben Zinssatz für seinen Kredit zahlt, verschenkt mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld. Kreditnehmer sollten alle 6 Monate prüfen, ob sich eine Umschuldung lohnt", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava (https://www.smava.de/). Denn allein seit 2015 sind die Zinssätze von Ratenkrediten im Schnitt um bis zu 26 Prozent gesunken. (2) (3)



Kredite sind 2019 um bis zu 26 Prozent günstiger als 2015



Die durchschnittliche Laufzeit von Ratenkrediten beträgt 4 Jahre. (4) 71 Prozent der Kreditnehmer prüfen während dieser Zeit nicht, ob sie zu einem günstigeren Kredit umschulden können. Dadurch haben viele in den letzten Jahren bares Geld verschenkt. Denn Kredite sind heute günstiger als vor 4 Jahren. Im Bundesdurchschnitt sanken die Zinsen um 7 Prozent, bei über smava abgeschlossenen Krediten sogar um 26 Prozent. "Wer einen Kredit abschließt, sollte sich auch nach der Unterschrift darum kümmern. Es lohnt sich, alle 6 Monate zu prüfen, ob es nicht einen günstigeren Kredit gibt", sagt Alexander Artopé.



Umschuldung lohnt sich besonders bei Krediten, die direkt bei Banken abgeschlossen wurden



Die Zinssätze auf Kreditportalen wie smava sind in den letzten 4 Jahren deutlich stärker gesunken, als im Bundesdurchschnitt. Dieser spiegelt weitgehend die Zinssätze von Krediten wider, die direkt bei Banken abgeschlossen wurden. Kreditnehmer, die ihren Kredit direkt bei einer Bank abgeschlossen haben, profitieren besonders stark, wenn sie mithilfe von Kreditportalen wie smava umschulden. Wer seinen Kredit vor 4 Jahren direkt bei der Bank abschloss, konnte im ersten Halbjahr 2019 durch eine Umschuldung über smava im Schnitt 46 Prozent sparen.



Zinsschwankungen machen Umschuldung besonders lohnenswert



Die Zinssätze für Ratenkredite sind in den letzten 4 Jahren nicht gleichmäßig gesunken. Sie schwankten von Monat zu Monat. Kreditnehmer, die Anfang 2015 einen Kredit direkt bei einer Bank abgeschlossen haben, konnten durch eine Umschuldung über smava zeitweise bis zu 64 Prozent sparen - vorausgesetzt, sie haben einen besonders günstigen Zeitpunkt getroffen. "Besonders niedrige Zinsen lassen sich leider nicht vorhersagen. Kreditnehmer sollten daher regelmäßig Kreditangebote vergleichen, um einen besonders günstigen Moment für die Umschuldung zu finden", sagt Alexander Artopé.



Datenquellen



1) Forsa: Die verwendeten Daten beruhen auf zwei Online-Umfragen

der forsa marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft mbH,

an der 2.167 Personen bzw. 1.015 Befragte zwischen dem 9. und

19.09.2019 bzw. dem 12. und 19.09.2019 teilnahmen. Die

Ergebnisse wurden nach Region, Alter und Geschlecht gewichtet

und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18

Jahren. 2) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (veröffentlicht:

03.09.2019); Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken

DE / Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte 3) smava GmbH: alle durch das Kreditportal smava.de im Zeitraum

01.01.2015 bis 30.06.2019 vermittelten Ratenkredite (Stand:

12.09.2019) 4) SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgaben 2015, 2016, 2017,

2018, 2019); Mittelwert für die Jahre 2014 - 2018 Weiterführende Informationen & Materialien



