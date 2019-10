Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Der türkische Präsident Erdogan setzt seine militärische Offensive in Syrien fort, US-Präsident Trump streitet mit Abgeordneten und VW sieht sich auf der Suche nach neuen Standorten in Bulgarien um.

Den vollständigen Artikel lesen ...