Bei der Stabilisierung wird dem Bier ein Teil der trübungsbildenden Polyphenole entzogen. Zunächst dosiert eine frequenzgeregelte Pumpe PVPP in die Produktleitung. Die Stabilisierung erfolgt dann in einem kleinen Modul, wo das PVPP mit den gebundenen Gerbstoffmolekülen zurückgehalten wird. Das führt zu geringen Mischphasen und Medienverbräuchen. Anschließend wird das PVPP in den Modulen regeneriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...