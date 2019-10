Im dritten Quartal 2019 sind in Deutschland 2,2 Prozent mehr Zigaretten versteuert worden als im Vorjahresquartal. Die versteuerte Menge stieg auf 20,2 Milliarden Stück mit einem Verkaufswert von 6,1 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Dagegen ging die Menge des versteuerten Tabak-Feinschnitts für selbstgedrehte Zigaretten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,2 Prozent zurück, der Absatz von Zigarren und Zigarillos um 12,5 Prozent. Die Menge des versteuerten Pfeifentabaks stieg um 41,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Pfeifentabak gehören auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für sogenannte elektrische Tabakerhitzer. Insgesamt wurden im dritten Quartal 2019 Tabakwaren im Wert von 7,4 Milliarden Euro versteuert, so die Statistiker weiter.



Das waren rund 0,3 Milliarden Euro oder 4,8 Prozent mehr als im dritten Quartal 2018.