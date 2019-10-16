BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 106,90 (106,10) CHF - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET ZUR ROSE GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 120 CHFBERENBERG NIMMT L'OREAL MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 237 EURBERENBERG NIMMT RECKITT BENCKISER MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 7420 PENCECOMMERZBANK HEBT SCOR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (40) EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 112 (100) CHF - 'HOLD'CREDIT SUISSE STARTET ENGIE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 15,30 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 157 (158) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 44 (46) EUR - 'BUY'RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 415 (400) EUR - 'OUTPERFORM'RBC STARTET UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 140 EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 123,10 (121,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...