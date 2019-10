Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Covered Bonds findet aktuell fast ausschließlich im Neuemissionsgeschäft statt, so die Analysten der DekaBank.Trotz überwiegend negativer Renditen seien die meisten neuen Anleihen gut gezeichnet worden. Allerdings zeige sich, dass einige bisherige Käufer wie z.B. Versicherungen den Markt wegen zu niedriger Renditen verlassen hätten, denn die Anzahl der Zeichner sei gesunken, ebenso die Überzeichnungsquoten. Hauptinvestoren seien Banken, die wohl darauf hoffen würden, die Anleihen ab November an die EZB weiterreichen zu können, sowie Asset Manager, sofern genügend Marge angeboten werde. Der Sekundärmarkt habe sich seit der Sommerpause nicht wiederbeleben lassen, was ebenfalls hauptsächlich den stark negativen Renditen geschuldet sei. Sobald jedoch ein Bond einmal einen hohen Spread und somit eine positive Rendite ausweise, wie beispielsweise die neu aufgelegten Covered Bonds der spanischen Liberbank oder der italienischen Monte dei Paschi, steige auch das Kaufinteresse merklich. (Ausgabe Oktober/November 2019) (16.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...