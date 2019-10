In diesem Herbst können Sie gut nachvollziehen, wie hoch die Qualität der Meinungen im Verhältnis zu den Realitäten zu stellen ist und was daraus resultiert. Drei Meinungen gibt es als Hauptrichtlinie. Die eine Partei rechnet jede Woche vor, wie weit die deutsche Wirtschaft entweder schon in der Rezession oder vor der Rezession steht und wie das Jahr 2020 mitten in die Rezession hineinführt. Jede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...