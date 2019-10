Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem klassischen "Inside Day" vom Montag setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Dienstag seine Aufwärtsbewegung fort und schaffte bereits am Vormittag einen weiteren bedeutenden Ausbruch: der moderate, im Mai 2018 begonnene Abwärtstrend wurde beendet, der den Index diesen Sommer über wiederholt im Zaum gehalten hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

