Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Engie vor Quartalszahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger erscheine ebenso wie seine Konkurrenten RWE und Eon gut positioniert und dürfte das zweite Quartal in Folge die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Aktienkurs spiegele die Qualität von Engies Vermögenswerten sowie die mittelfristig starke Dividendenrendite nicht wider./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 20:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-10-16/10:04

ISIN: FR0010208488