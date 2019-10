Von Laurence Norman in Brüssel und Max Colchester in London

BRÜSSEL/LONDON (Dow Jones)--Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union wollen am Mittwoch die Gespräche über ein Brexit-Abkommen fortsetzen. Eine Einigung scheint zwar in greifbare Nähe gerückt, aber die Unterhändler konnten am Dienstag bis spät in die Nacht wichtige Fragen nicht lösen, wie Regierungsbeamte sagten.

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier wird am frühen Nachmittag mit den Botschaftern der Mitgliedstaaten zusammentreffen, um zu erklären, ob er den EU-Staats- und Regierungschefs empfehlen wird, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, wenn sie sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen.

Regierungsbeamte sagten jedoch, dass die Gespräche den ganzen Tag über fortgesetzt werden könnten, was Barnier zwingen könnte, seine Entscheidung bis kurz vor den EU-Gipfel zu verschieben. Während sich die beiden Seiten einem Abkommen nähern, warnten Regierungsbeamte, dass es noch politische Hürden geben könnte.

Die Gespräche sollen gegen 9.00 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen werden. In London traf sich Premier Boris Johnson am Dienstagabend mit einigen der stärksten Brexit-Befürworter seiner Konservativen Partei und mit den Parteiführern der DUP, der nordirischen Partei, die seine Regierung im Parlament unterstützt. Nach diesem Treffen sagte DUP-Chefin Arlene Foster, dass es noch "Lücken" gebe und dass weitere Arbeiten erforderlich seien.

Der Kommentar unterstreicht die Herausforderung, dass ein Deal vom stark gespaltenen britischen Parlament genehmigt werden muss. Der irische Premier Leo Varadkar sagte Reportern in Irland, dass es "erste Anzeichen für Fortschritte" gebe und die Verhandlungen in die richtige Richtung gingen. "Aber ob wir in der Lage sein werden, ein revidiertes Austrittsabkommen zu schließen, rechtzeitig zum Gipfel am Donnerstag, das ist im Moment noch unklar."

Knackpunkt bleibt irische Grenze

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht die Frage, wie eine Grenze auf der irischen Insel verhindert werden kann. Johnson machte Anfang Oktober ein bedeutendes Zugeständnis, als er zustimmte, dass Nordirland weiterhin an die EU-Vorschriften angepasst bleiben könnte. Zugleich sollen Kontrollen durchgeführt werden, wenn Waren aus Großbritannien nach Nordirland kommen. In den letzten Tagen hat Großbritannien auch eine besondere Zollpartnerschaft vorgeschlagen.

Die beiden Seiten haben die Details dieses Vorschlags konkretisiert. Im Rahmen der Diskussionen würde Nordirland fiktiv als Teil der Zollunion des Vereinigten Königreichs bleiben. Praktisch gesehen würden jedoch Waren, die aus dem restlichen Vereinigten Königreich oder anderswo nach Nordirland kommen, vor der Einfuhr in das Hoheitsgebiet einer EU-Zollkontrolle unterworfen, und nordirische Unternehmen oder Einzelhändler würden dann Zollrabatte in Anspruch nehmen, wenn die britischen Zölle unter das EU-Niveau fallen.

Die EU ist jedoch besorgt, dass ihr Binnenmarkt durch Waren beeinträchtigt werden könnte, die über Nordirland eingeführt werden und ein Gesundheitsrisiko darstellen oder Zölle oder Steuern umgehen. Johnson könnte es schwerfallen, genügend politische Unterstützung für den Deal zu gewinnen.

Wenn es diese Woche ein Abkommen gibt, oder wenn die Gespräche zusammenbrechen, wird erwartet, dass das britische Parlament am 19. Oktober zusammentritt - erst zum vierten Mal an einem Samstag seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939.

Das britische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das die Regierung verpflichtet, einen dreimonatigen Aufschub für den Brexit zu beantragen, wenn es bis zum 19. Oktober keine Vereinbarung gibt. Johnson hat jedoch angekündigt, Großbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU herauszuführen.

