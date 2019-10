Paderborn (ots) - Mit seiner Initiative wird das Netzwerk -Osteoporose e.V. Paderborn dazu beitragen, dass zeitlich unbegrenzt seriöse, wissenschaftliche Erkenntnisse/Informationen von weltweit anerkannten Osteoporose Experten in Form von Video-Vorträge/Seminare für 24 Stunden täglich zur Verfügung stehen und von Patienten und interessierten Bürger genutzt werden können.



Zitat: Karin Mertel (Vorsitzende Netzwerk-Osteoporose e.V.)



"Wer Osteoporose versteht kann sich besser davor schützen."



Alle Besucher der Web Seite "www.Netzwerk-Osteoporose.de (http://www.Netzwerk-Osteoporose.de)" erhalten Informationen aus erster Hand von Wissenschaftlern der Osteologie, der Ernährungswissenschaft, Experten der Physiotherapie und der Orthesenversorgung. (alle vorhandenen Video Titel nachstehend)



Der Nutzen für Besucher der Netzwerk Video - Infothek liegt auf der Hand. Alle Besucher erhalten die selben Informationen 24 Stunden täglich, aktuell und wissenschaftlich abgesichert.



Ein weiterer Vorteil der Videopräsentationen ist der einfache Zugang auch für sehbeeinträchtigte Menschen zur Information über Bild -und Wortbeitrag mittels PC im Großformat zu kommen. Menschen die, aus unterschiedlichen Gründen, nicht an Infoveranstaltungen teilnehmen können haben immer eine Möglichkeit die Video-Informationen aufzurufen und damit auf dem Laufenden zu sein.



Zitat: Karin Mertel: "Prima an den Videos ist, sollte jemand etwas nicht verstanden oder vergessen haben, was die Experten gesagt haben, ist es möglich das entsprechende Thema erneut aufzurufen so oft es nötig ist. Bei einem Life Vortrag ist das nicht gegeben."



Dozenten an Ausbildungszentren für Gesundheit, oder Lehrer für Biologie an Schulen sind damit in der Lage ihren Unterricht zu komplettieren/optimieren. Krankenhäuser und Seniorenheime können ihr Pflegepersonal damit fortbilden. Selbsthilfegruppen können damit ihre Gruppenarbeit gestalten und haben die Gewähr, stets aktuelle, wissenschaftlich abgesicherte Informationen an Ihre Mitglieder weitergeben zu können usw.



Ein besonderes Thema behandelt das Video zur Schwangerschaftsosteoporose. Dazu gibt es von Bertoffenen viele Fragen und nun auf Grund der Videos auch kompetente Antworten und Hilfsangebote seitens der Experten.



Weitere Themen wie z. B: Sinn und Zweck einer Knochendichtmessung, medikamentöse Therapie und Erkrankungen die Osteoporose verursachen können werden im Jahr 2020 umgesetzt und ebenfalls kostenfrei zugänglich gemacht.



Vorhandene Videos in der Infothek www.netzwerk-osteoporose.de (http://www.netzwerk-osteoporose.de)



Was bedeutet Osteoporose?

Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger Chefarzt der Fachklinik für

Orthopädie Kurpark-Klinik Bad Nauheim



Osteoporose? - Wie kommt man zur Diagnose?

Prof. Dr. med. Diethard M. Usinger Chefarzt der Fachklinik für

Orthopädie Kurpark-Klinik Bad Nauheim



Heimtraining für Einsteiger - Leiter der Physioabteilung Heinz

Werner Ammler der Fachklinik für Orthopädie Kurpark-Klinik Bad

Nauheim



Osteoporose-Ernährung Teil 1 - Allgemeine Ernährung und Osteoporose

Prof. Dr. Armin Zittermann - Leiter der Studienzentrale Herz und

Diabeteszentrum Universitätsklinikum Bochum



Osteoporose-Ernährung Teil 2 - Adäquate Kalzium und Vitamin

D-Versorgung

Prof. Dr. Armin Zittermann - Leiter der Studienzentrale Herz und

Diabeteszentrum Universitätsklinikum Bochum



Osteoporose - Schmerzbehandlung

Ein Multimodales Therapiekonzept der Knochenstoffwechselstörung

Osteoporose



Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Christian Kasperk - Medizinische

Universitätsklinik Heidelberg Klinische Chemie Sektion Osteologie



Sturzprävention --> Richtig Bewegen & --> Stürze verhindern

Dr. Ben. Abendroth & Doz. Dr. Klaus Abendroth - Praxis für Innere

Medizin, Rheumatologie & Osteologie, Jena



Beispiele der Rückenversorgung mit Bandagen und Orthesen

Michál Zacharias Orthopädiemechaniker & Bandagist Technische

Sportorthopädie Anwendungstechniker/Trainer Bauerfeind Akademie



Rolle der Östrogen-/Gestagentherapie in der Prävention + Therapie der

Osteoporose

Leiter Prof. Dr. med. Peyman Hadji - Frankfurter Hormon- und

Osteoporosezentrum - Philipps-Universität Marburg



Schwangerschaftsosteoporoe - häufiger als gedacht?

Leiter Prof. Dr. med. Peyman Hadji - Frankfurter Hormon- und

Osteoporosezentrum - Philipps-Universität Marburg Pressekontakt:



netzwerk-osteoporose@t-online.de



