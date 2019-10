Bei der deterministischen Echtzeit-Kommunikation per Ethernet ist die Zahl der an das Netzwerk angeschlossenen Geräte in der Regel begrenzt. Bei einem Embedded-Gerät wie zum Beispiel einer Werkzeugmaschine ist die Zahl der Motoren, die per Ethernet an die Steuerungshardware angeschlossen sind, kleiner als 100, und alle 250 µs übermittelt das System neue Motorregelungsparameter. Die unveränderliche und vorab feststehende Anordnung erfordert ein deterministisches Echtzeit-Ethernet mit kurzen Zykluszeiten und einer hochpräzisen Taktverteilung. Auch die Produktionssysteme in einer Fabrik sind durchgängig per Echtzeit-Ethernet vernetzt. Bild 1 zeigt verschiedene Steuerungssysteme in einer Produktionszelle.

Vernetzung verschiedener Steuerungssysteme

Das Time-Sensitive Network (TSN) ist eine Schlüsseltechnologie zur Vernetzung verschiedener Steuerungssysteme in Echtzeit. Obwohl die Anforderungen an Steuerungssysteme in Sachen Umfang, Zykluszeit und Präzision alle unterschiedlich sind, können sie ein und dieselbe Kommunikationsschnittstelle für die deterministische Datenübertragung nutzen. Innerhalb des Steuerungssystems sind zahlreiche Sensoren und Aktoren verbaut, die entweder direkt an das Echtzeit-Ethernet-Netzwerk angeschlossen oder über serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit einem Konzentrator verbunden sind, der seinerseits an das Echtzeit-Ethernet-Netzwerk angeschlossen ist. Das TSN mit seinen deterministischen Netzeigenschaften eignet sich gut für die Feldebene einer Fertigungseinrichtung. Zu den entscheidenden Herausforderungen für eine TSN-Netzwerkkonfiguration gehört die große Zahl der vernetzten Sensoren und Aktoren in einem industriellen Steuerungssystem.

TSN bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Streams zu klassifizieren und sie zu markieren, um eine deterministische Zustellung im gesamten Netz zu erreichen. Im Idealfall beherbergt ein konvergiertes Netzwerk verschiedene Stream-Klassen in einer TSN-Domain. Bevor es jedoch um die Frage der Netzwerkauslegung geht, sollten die grundlegenden Funktionen des TSN bekannt sein.

Die Prinzipien des TSN

Ethernet (IEEE 802) auf Basis des Internet-Protokolls hat sich als eine Erfolgsgeschichte herausgestellt, wie es sie in der Technik nur selten gab. Als einzige Herausforderer für die Dominanz von Ethernet gab es nur Technologien, die in Sachen Determinismus und Dienstqualität ausgefeilter waren, wie zum Beispiel ATM (Asynchronous Transfer Mode), Token Ring und Rapid-IO. TSN besteht aus ungefähr zwölf IEEE-802-Standards, die auf Determinismus und Dienstqualität abzielen, ohne Abstriche an den Ethernet-typischen Stärken wie etwa der Interoperabilität zu erfordern.

TSN ist eine auf der LAN-Ebene ansetzende Lösung, die auch mit Nicht-TSN-Ethernet arbeiten kann, wobei jedoch die Rechtzeitigkeit nur innerhalb des TSN-LAN garantiert ist. Die TSN-Standards lassen sich anhand der Anwendungsfälle einordnen, auf die sie abzielen: allgemeiner Zeitbegriff, garantierte Maximal-Latenz oder Koexistenz mit Hintergrund- oder anderem Traffic.

Wie bei jedem anderen populären Standard auch entwickelt sich das Werkzeugarsenal des TSN ständig weiter. Einige der einzelnen Standards, so zum Beispiel 802.1AS-Revision, ...

