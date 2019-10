Der Begriff Board-Level-Kühlkörper hat sich in der Fachwelt des Wärmemanagements über die Jahre hinweg eingedeutscht und steht eigentlich für den Begriff Fingerkühlkörper. Fingerkühlkörper liefern gute Möglichkeiten der Entwärmung von elektronischen Bauteilen, welche direkt auf einer Leiterkarte verbaut sind. Heutzutage sind Leistungshalbleiter nicht mehr separiert, sondern zusammen mit der Ansteuerung und der Signalverarbeitung auf der Funktionsleiterkarte im Einsatz. Die entstehende Verlustwärme dieser Bauteile ist nicht unerheblich und erfordert daher ein effizientes Wärmemanagement.

Verschiedenartige Varianten an Fingerkühlkörpern, welche besonders an die SMT-Bauteile angepasst sind, finden hier häufig ihren Einsatz. Fingerkühlkörper sind direkt an dem zu entwärmenden Bauteil befestigt und entwärmen dieses gezielt. Unterschiedliche Leistungsklassen der Halbleiter und die Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Gehäusebauformen benötigen zudem eine größere Varianz an geeigneten Fingerkühlkörpern. Darüber hinaus suchen Anwender nach Lösungen, welche sich einfach, schnell und ohne großartigen Montageaufwand an dem Bauteil befestigen lassen.

Die Entwickler haben die vorhandenen Entwärmungskonzepte für Fingerkühlkörper in den vergangenen Jahren stetig an die Erfordernisse des Marktes angepasst, was zu einem Innovationsschub an geeigneten und praktikablen Lösungen geführt hat. Der Einsatz von Kühlkörpern auf der Leiterkarte ist vielfach erforderlich, nur ist dieses aufgrund von immer kleiner werdenden Leiterkartendesigns nicht immer gerne gesehen. Entwärmungskonzepte mittels wärmeleitenden Thermal Vias oder Thermal Inlays an metallischen Zwischen- oder Außenlagen, sogar die Verwendung von Flüssigkeitskühlkanälen, wären demgegenüber allerdings eine zu aufwendige und kostspielige Lösung.

Board-Level-Kühlkörper für die Leiterkarte

Das thermische Management für eine Bauteilentwärmung auf der Leiterkarte geht von der Überlegung aus, dass es nötig ist, einzelne oder mehrere elektronische Bauteile gezielt zu kühlen. Passend auf das Bauteil abgestimmte Fingerkühlkörper aus Aluminium- oder Kupferwerkstoffen für alle gängigen Transistorbauformen, angefangen von TO 220 bis TO 247 sowie SIP-Multiwatt und etliche mehr (Bild 1), ermöglichen auf kleinstem Einbauraum geeignete Möglichkeiten der Entwärmung.

Board-Level-Kühlkörper beinhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...