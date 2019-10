Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die zunehmende Digitalisierung von Fabriken durch das Aufkommen der vernetzten Industrie bietet Unternehmen hervorragende Chancen, aber auch Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Cybersicherheit. Mit dem Ziel, dieses neue Paradigma anzugehen, findet vom 29. bis 31. Oktober der zweite Barcelona Cybersecurity Congress statt, eine internationale Veranstaltung, die sich auf Lösungen, Wirtschaft und Governance im industriellen Bereich konzentriert. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Messe "INDUSTRY - From Needs to Solutions" stattfinden wird, wird 60 Referenten, 40 Vorträge, einen Ausstellungsbereich, einen Talentmarkt und einen Wettbewerb zwischen Hackern beinhalten.



Die Halle 3 des Veranstaltungsortes an der Gran Via in Fira Barcelona wird Schauplatz dieses zweiten Kongresses sein, der darauf abzielt, die Notwendigkeit zuverlässiger Schutzsysteme für Unternehmen in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen, da die Konnektivität innerhalb der Branche zunimmt. Die Hauptsäule des Cybersicherheitskongresses von Barcelona wird eine Veranstaltung mit etwa sechzig Referenten sein, die über Themen wie die Implementierung von Cybersicherheitslösungen in einer Multi-Cloud-Umgebung, den Schutz von Medizinprodukten zur Verbesserung des Datenschutzes, neue Tools zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl bei Finanzdienstleistungen, Big-Data-Management mittels Quantencomputing, das Aufkommen von 5G und Cyberintelligence sprechen werden.



Zu den Hauptrednern der Veranstaltung gehören unter anderem Vertreter von Unternehmen wie Eleven Paths, TATA Communications, Microsoft, Huawei, Symantec, Cisco, Sophos, Softeng, McAfee, Seat und Ärzte ohne Grenzen.



Darüber hinaus werden auf dem Messegelände rund dreißig Unternehmen vorgestellt, die die innovativsten Lösungen im Bereich der Cybersicherheit präsentieren werden, während gleichzeitig Workshops und Aktivitäten zur Veröffentlichung neuer Produkte und Dienstleistungen durchgeführt werden.



Talentförderung



Um die Rekrutierung neuer Fachkräfte zu fördern, organisiert der Barcelona Cybersecurity Congress in Partnerschaft mit Barcelona Digital Talent auch einen "Speed-Dating"-Talentmarkt, bei dem die 25 teilnehmenden Unternehmen mit neuen digitalen Profilen verbunden werden. Es wird auch einen Wettbewerb zwischen Hackern geben, bei dem Disziplinen wie Forensik, Kryptographie, OSINT, Web-Technologien und binäre Ausbeutung einbezogen werden.



Im Rahmen des Cybersicherheitskongresses von Barcelona werden auch mehrere parallele Veranstaltungen stattfinden, darunter die eHealth Security Conference und der ISACA-Kongress.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1010319/Cybersecurity_Congress.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg



Pressekontakt:



Albert Sas

+34-93-233-21-66

asas@firabarcelona.com



Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/4402434