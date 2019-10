Klosterneuburg (ots) - (Reminder): woom präsentiert Modelabel, das Radfahren und Alltag

kombiniert - nun im Online Shop und mit Video



Die woom Fahrradwelt wird nun durch Kidswear erweitert: Unter dem

Labelnamen WORN TO BE WILD findet man weg vom gängigen

Polyester-Trikot alles aus Baumwolle: originelle T-Shirts, Jacken,

Pullover, Hosen und Accessoires, die bei genauer Betrachtung mit

fahrradbezogenen Features und Designs überraschen: stilsicher

unterwegs in der Stadt ebenso wie am Radweg - auch in der kühleren

Jahreszeit. Heute geht dazu auch ein mit Kindern gedrehtes Video

(https://www.youtube.com/watch?v=EZp9u6lMt2Q) online.



Factbox WTBW



-bequemer Bike-Fit-Schnitt bei den Oberteilen, hinten länger für

warme Nieren - Aus natürlicher Baumwolle und ressourcenschonender

Produktion - reflektierende Streifen und Prints für erhöhte

Sichtbarkeit - verfügbar in den Größen 100/110 bis 150/160, einige

ausgewählte Styles auch in Erwachsenengrößen erhältlich



Online Shop (https://woombikes.com/wtbw) - WORN TO BE WILD Video

(https://www.youtube.com/watch?v=EZp9u6lMt2Q)



Fotomappen: WORN TO BE WILD (https://www.ots.at/redirect/woombikes2)

mit Freistellern



Preisgekrönte Adventure Jacke

(https://www.ots.at/redirect/woombikes3) mit Freistellern



WTBW Katalog (https://www.ots.at/redirect/woombikes4) mit allen

Produkten und Preisen



Über woom: Gegründet 2013 in einer Wiener Garage, Pionier für

superleichte, ergonomisch perfekt an die Proportionen von Kindern

angepasste Fahrräder. woom möchte Kinder für die Bewegung im Freien

mit dem Fahrrad begeistern, dafür wird die woom Welt ständig

erweitert. Neben den Rädern für Kinder von 1,5 bis 14 Jahren gibt es

Zubehör, nützliche Accessoires, seit August 2019 ein Mountainbike und

nun auch alltagstaugliche Fahrradmode. Heute ist woom vielfach mit

Preisen ausgezeichnet, in 30 Ländern weltweit präsent, neben der

DACH-Region auch in den USA.



woom Hintergrund Pressemappe (https://www.ots.at/redirect/woombikes5)



WORN TO BE WILD ausführlicher Pressetext

(https://www.ots.at/redirect/woombikes6)



