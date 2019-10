FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.10.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1552 (1556) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 731 (727) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 615 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG REINITIATES RECKITT BENCKISER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7420 PENCE - CFRA CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4800) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 440 (410) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (2000) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.27% TO 7192 (CLOSE: 7211.64) POINTS BY IG - HSBC RAISES GO-AHEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2400 (2100) PENCE - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5490 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 593 (683) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 700 (740) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS HAYS PRICE TARGET TO 160 (185) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'OUTPERFORM'



