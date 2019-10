Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise verzeichnen nach den Angriffen auf saudische Ölförderanlangen und einen iranischen Öltanker eine Achterbahnfahrt, so die Analysten der Nord LB in ihrem "Newsletter Energy" für Oktober 2019. Das Barrel Brent habe in der Spitze um bis zu 20% höher notiert, habe sich dann aber nach überraschend schneller Reparatur wieder auf sein ursprüngliches Niveau eingependelt. ...

