Die Großbank Societe Generale (SocGen) sieht schwarz hinsichtlich einer raschen Erholung der Geschäfte von Infineon mit der Autobranche und rät nun zum Verkauf der Aktie des Chipherstellers. Der Endmarkt sei hartnäckig negativ, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch in diesem Jahr werde er in einer tiefen Rezession bleiben und bestenfalls auf diesem Niveau auch 2020 verharren. Peterc reduzierte daher seine Schätzung für die Automotive-Sparte besonders deutlich. Bei stagnierenden Gewinnen seien die Infineon-Papiere im Branchenvergleich hoch bewertet, was weitere Kursrisiken bedeute, so der Experte.

Das Anlageurteil für Infineon senkte Peterc nun von "Hold" auf "Sell" und kappte sein Kursziel von 16,50 auf 15,50 Euro. Aktuell würde dies einen Kursrückgang um etwas mehr als einen Euro bedeuten.

Nicht nur das Automotive-Segment an sich bereitet dem Experten wegen der Schwäche der gesamten Autoindustrie Sorge. "Wir haben zudem die Befürchtung, dass die Sicht auf die nächsten zwölf Monate erschwert wird durch die Integration des übernommenen US-Konkurrenten Cypress und damit verbundene, noch nicht näher spezifizierte Restrukturierungskosten." Sobald dieser teure Zukauf abgeschlossen sei, dürfte auch die Verschuldung des Halbleiterherstellers beträchtlich steigen, "und all das inmitten eines Investitionsvorstoßes", schrieb Peterc und erinnerte an den kostspieligen Bau einer 300mm-Chipfabrik im österreichischen Villach.

Eine rasche Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China dagegen könnte laut Peterc zu einer substanziellen Erholung von Chipherstellern, darunter auch Infineon, führen. Das hat er allerdings in seinen aktuellen Schätzungen nicht berücksichtigt.

Vielmehr reduzierte er seine Schätzungen für die Ergebnisse je Aktie bis 2023 jeweils im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Besonders kräftig setzte er den Rotstift für seine die Automotive-Sparte betreffenden Schätzungen an.

Gemäß der Einstufung "Sell" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von SocGen auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Verlust (Kursentwicklung + Dividende) aufweisen./ck/gl/fba

