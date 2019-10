Nürnberg (ots) - Bissantz & Company hat im Rahmen des jährlichen Partnertreffens in Nürnberg der AHAG Unternehmensberatung den Bissantz Partner Award 2019 verliehen.



Ausgezeichnet wurde AHAG für ihre besondere Kompetenz in der Beratungsleistung und der Projektrealisierung im Bereich E-Commerce-Controlling, insbesondere im Hinblick auf margenorientierte Kennzahlensysteme und BI-gestütztes Maßnahmenmanagement. Die Unternehmensberatung unterstützt Onlinehändler mit DeltaMaster als analytischer Komponente dabei, strategische und operative Entscheidungen für die Steigerung der Umsatzrendite ihrer Shops zu treffen.



Zudem überzeugte AHAG mit ihrem zukunftsweisenden Smart-Controlling-Konzept, das sich insbesondere an kleine und mittelständische Onlinehändler richtet. Das Konzept ermöglicht es, Daten per API oder als CSV in eine Public Cloud wie beispielsweise Microsoft Azure zu laden. Deckungsbeiträge und andere Kennzahlen sowie Merkmale für die Analysen werden automatisch berechnet und z. B. als OLAP-Cube bereitgestellt. Über eine Weboberfläche können Händler dann auf vordefinierte Analysen und Berichte in unterschiedlicher Detailtiefe zugreifen und operative Maßnahmen ableiten. Investitionen in eigene Software, Hardware, Schulungen oder Administrationskapazitäten sind nicht notwendig.



AHAG blickt auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Bissantz zurück. Seit 2013 ist die Unternehmensberatung eng mit dem Anbieter von Business-Intelligence-Software verbunden. Gemeinsam realisieren die Unternehmen zahlreiche BI-Projekte für Kunden aus dem Onlinehandel und dem produzierenden Mittelstand.



"Der Award bestätigt unseren großen Stellenwert als 'Certified Passionate Partner' von Bissantz", sagt Florian Althoff, Gründer und CEO. "Zudem unterstreicht die Auszeichnung unsere Beratungsexpertise, die sich durch eine ganzheitliche Betrachtung von Prozessen und Technologien auszeichnet. So schaffen wir für unsere Kunden deutlichen Mehrwert in den Bereichen SCM, Deckungsbeitragsoptimierung und Marketing."



Über die AHAG Unternehmensberatung



Die 2013 in Münster gegründete AHAG Unternehmensberatung GmbH & Co. KG konzipiert und implementiert betriebswirtschaftlich fundierte Business-Intelligence-Lösungen. Die AHAG-Gründer waren über 40 Jahre in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen in der Elektroindustrie tätig. Von ihnen implementierte BI-gestützte Optimierungs- und Controllingsysteme bringen dem Kunden in den Bereichen SCM, Deckungsbeitragsrechnung und Marketing einen enormen Mehrwert. Auf Basis der Lösungen berät die AHAG Unternehmensberatung auch hinsichtlich einzuleitender Maßnahmen, um vorhandene Potenziale zu realisieren. Der Branchenfokus liegt auf dem produzierenden Mittelstand und dem Onlinehandel. Mehr unter www.ahag-beratung.de.



Über Bissantz & Company



Bissantz & Company ist ein deutsches Softwareunternehmen und spezialisiert auf Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben der Datenanalyse, der Planung und des Reportings. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und ist bis heute inhabergeführt und eigenfinanziert. Das Hauptprodukt ist DeltaMaster, eine integrierte Business-Intelligence-Software, die in unterschiedlichsten Branchen genutzt wird, im Mittelstand wie in Großunternehmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Automation betriebswirtschaftlicher Analysen mit Methoden der Künstlichen Intelligenz. Zudem gilt Bissantz als Vorreiter, was die Gestaltung (Visualisierung) von Berichten und Cockpits angeht. Weitere Informationen stehen unter www.bissantz.de zur Verfügung.



