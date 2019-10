Der Handelsstreit rückt zur Wochenmitte wieder in den Blickpunkt der Wall Street. Es verstärkt sich die Sorge, dass die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch das US-Repräsentantenhaus einen Deal im US-chinesischen Handelsstreit erschweren könnte. Die Reaktion aus Peking kam denn auch prompt - die Regierung äußerte sich "empört", sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte "starke" Gegenmaßnahmen an.

Zwar stehe die US-Berichtssaison derzeit im Fokus, doch der Handelsstreit und die erneute Senkung der Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft durch den IWF am Vortag zeigten, dass die Situation angespannt bleibe, so ein Teilnehmer. Auch bei den Brexit-Verhandlungen hat es noch keinen Durchbruch gegeben. Hier wird die Zeit, um einen ungeregelten Austritt aus der EU noch zu vermeiden, zunehmend knapp.

Vor diesem Hintergrund geht es für den Future auf den S&P-500 aktuell um 0,2 Prozent nach unten. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften auch die US-Einzelhandelsumsätze für September und das Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank, sorgen.

Daneben rollt die Berichtssaison weiter. Hier legt mit der Bank of America ein weiteres US-Institut seine Quartalszahlen vor. Am Vortag konnten von den vier US-Großbanken die ihr Zahlenwerk veröffentlicht hatten lediglich JP Morgan vollständig überzeugen. Nach der Schlussglocke werden dann unter anderem Netflix und IBM einen Blick in die Geschäftsbücher gewähren.

Die Aktien von United Airlines Holdings dürften mit einem leichten Plus in den Handel starten. Die Fluggesellschaft übertraf nicht nur mit dem bereinigten Gewinn die Analystenprognosen, sondern hob auch den Ausblick an. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv. Nach der Schlussglocke war es um 1,4 Prozent nach oben gegangen.

