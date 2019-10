Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.988,00 -0,32% +18,86% Euro-Stoxx-50 3.599,63 +0,03% +19,93% Stoxx-50 3.240,94 +0,11% +17,42% DAX 12.646,21 +0,13% +19,77% FTSE 7.196,27 -0,21% +7,19% CAC 5.691,46 -0,19% +20,31% Nikkei-225 22.472,92 +1,20% +12,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,05 +38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,81 52,81 0% 0,00 +9,5% Brent/ICE 58,69 58,74 -0,1% -0,05 +5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.482,87 1.481,13 +0,1% +1,74 +15,6% Silber (Spot) 17,28 17,42 -0,8% -0,14 +11,5% Platin (Spot) 881,87 885,00 -0,4% -3,13 +10,7% Kupfer-Future 2,58 2,61 -1,5% -0,04 -2,7%

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Eine kurze Zwischenerholung konnte nicht behauptet werden. Die Sorgen um eine globale Konjunkturabschwächung und in der Folge eine sinkende Nachfrage gewinnen wieder die Oberhand. Kurzfristig stützten Aussagen von OPEC-Generalsekretär Mohammad Barkindo, wonach das Kartell alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Stabilität des Ölmarktes über 2020 hinaus weiterhin zu gewährleisten. Doch der IWF hatte seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft am Vortag erneut nach unten genommen und das vor allem mit zunehmenden Handelsbarrieren und einer steigenden Unsicherheit in Bezug auf Außenhandel und Geopolitik begründet. Der Goldpreis holt einen Teil seiner Vortagesverluste wieder auf.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Handelsstreit rückt zur Wochenmitte wieder in den Blickpunkt der Wall Street. Es verstärkt sich die Sorge, dass die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch das US-Repräsentantenhaus einen Deal im US-chinesischen Handelsstreit erschweren könnte. Die Reaktion aus Peking kam prompt - die Regierung äußerte sich "empört", sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte "starke" Gegenmaßnahmen an. Zwar stehe die US-Berichtssaison derzeit im Fokus, doch der Handelsstreit und die erneute Senkung der Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft durch den IWF am Vortag zeigten, dass die Situation angespannt bleibe, so ein Teilnehmer. Auch bei den Brexit-Verhandlungen hat es noch keinen Durchbruch gegeben. Hier wird die Zeit, um einen ungeregelten Austritt aus der EU noch zu vermeiden, zunehmend knapp. Für Aufmerksamkeit dürften auch die US-Einzelhandelsumsätze für September und das Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank, sorgen. Daneben rollt die Berichtssaison weiter. Hier legt mit der Bank of America ein weiteres US-Institut seine Quartalszahlen vor. Am Vortag konnten von den vier US-Großbanken die ihr Zahlenwerk veröffentlicht hatten lediglich JP Morgan vollständig überzeugen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh

22:12 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q, Melbourne

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Lagerbestände August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen bis Mittwochmittag leicht an. Trotz bestehender Unsicherheiten überwiegt damit der jüngste Optimismus bei den Anlegern. Und das ungeachtet etwas ernüchternder Aussagen des irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. Er meint zwar, die Brexit-Verhandlungen gingen in die richtige Richtung, doch müssten noch viele Probleme gelöst werden, ehe man zu einer Einigung komme. Aber auch der vorläufige Handelsdeal zwischen den USA und China steht noch auf wackeligen Beinen. "Sollten sich die USA tatsächlich in Hongkong einmischen, bleibt abzuwarten, ob China dem Deal tatsächlich zustimmt", so die Einschätzung von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Am Nachmittag könnte die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für Bewegung an den Märkten sorgen. Wacker Chemie senkt angesichts der ausbleibenden Erholung der Preise für Polysilizium sowie der weltweit nachlassenden Konjunktur die Prognosen für das laufende Jahr für Umsatz, operativen Gewinn und Jahresergebnis. Ganz überraschend scheint die Warnung allerdings nicht zu sein. Das legen zumindest die moderaten Verluste von 0,6 Prozent nahe. Ceconomy geben 4,2 Prozent nach. Hier herrscht Unsicherheit über die zukünftige Führung und damit die künftige Strategie. Der Konzern könnte sich am Donnerstag von seinem Vorstandsvorsitzenden Jörn Werner trennen. Der Pharma-Konzern Roche (plus 0,5 Prozent) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz prozentual zweistellig erhöht und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:54 Uhr Di, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1033 +0,01% 1,1036 1,1038 -3,8% EUR/JPY 119,90 -0,14% 119,94 120,09 -4,6% EUR/CHF 1,1004 -0,13% 1,1010 1,1018 -2,3% EUR/GBP 0,8660 +0,16% 0,8653 0,8634 -3,8% USD/JPY 108,67 -0,15% 108,69 108,80 -0,9% GBP/USD 1,2740 -0,14% 1,2754 1,2781 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,1074 +0,32% 7,1010 7,0827 +3,5% Bitcoin BTC/USD 8.137,00 -0,09% 8.162,00 8.262,50 +118,8%

Das Pfund bleibt mit den jüngsten Brexit-Entwicklungen im Fokus. Nun warten Devisenexperten vermehrt mit Prognosen über die kurzfristige Entwicklung des Pfund-Kurses auf. Richard Benson, Portfolioexperte beim Hedgefonds Millennium Global Investments, traut dem Pfund am Montag einen Satz um 3 bis 5 Prozent nach oben zu im Vergleich zu den Schlusskursen am Freitag, wenn bis Samstag ein Deal für einen geregelten EU-Austritt zustandekommen sollte. Basierend auf dem aktuellen Pfund-Kurs von 1,2740 Dollar wäre das ein Anstieg auf bis gut 1,33. Marktanalyst Han Tan von FXTM traut dem Pfund bei Einigung auf einen Deal 1,30 Dollar zu. Sollten die politischen Hürden aber nicht überwunden werden können in dieser Woche, dürfte es rasch Richtung 1,22 nach unten gehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien haben sich am Mittwoch der festen Vorgabe der Wall Street vom Vortag angeschlossen. Dort hatten gute Quartalsergebnisse und ermutigende Ausblicke großer Unternehmen wie UnitedHealth, JP Morgan Chase oder Johnson & Johnson die Anleger zu Käufen animiert. Daneben stützten wie auch in Ostasien Hoffnungen auf ein umfassenderes US-chinesisches Handelsabkommen wie auch darauf, dass in Sachen Brexit noch eine Vereinbarung gefunden wird, um den EU-Ausstieg Großbritanniens in geregelten Bahnen zu vollziehen. In Tokio legte der Nikkei-Index den zweiten Tag in Folge deutlicher zu und erreichte ein Zehnmonatshoch. In Seoul gewann der Kospi 0,7 Prozent und erhielt Rückenwind von einer Zinssenkung. Die Notenbank des Landes hat wie von den meisten Ökonomen erwartet auf die sich zuletzt weiter eintrübenden Konjunkturaussichten reagiert. Lehrbuchmäßig reagierte die Landeswährung Won darauf mit einer moderaten Abwertung zum US-Dollar, was wiederum die Exportaussichten verbessert. Auch der Yen fiel zurück und stützte seinerseits die Aktienkurse in Tokio. Etwas zurück blieb die Börse Schanghai, wo es um 0,4 Prozent nach unten ging, wohingegen Hongkong im Späthandel ein halbes Prozent höher lag. Für Verunsicherung sorgte, dass US-Abgeordnete für ein Gesetz zum Schutz der Menschenrechte in Hongkong gestimmt haben. Darauf hatte sich die chinesische Regierung "empört" geäußert, von einer Einmischung in innere Angelegenheiten gesprochen und "starke" Gegenmaßnahmen angedroht.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zur Wochenmitte mehrheitlich auf der Stelle. Solange das Brexit-Abkommen weiter Gestalt annehme und die Hoffnung auf ein US-chinesisches Handelsabkommen aufrecht erhalten bliebe, sind die Voraussetzungen für eine weitere Straffung der Spreads nach Aussage der Commerzbank positiv. Da zudem der Neustart des Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) der Europäischen Zentralbank unmittelbar bevorstehe, gelte dies insbesondere für den Cash-Bereich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz und Keppel kaufen Bürokomplex in China

October 16, 2019 06:48 ET (10:48 GMT)

