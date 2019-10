Mainz (ots) - Hitze, Dürre, Stürme und Fluten - ist die Häufung von Extremwetterlagen Zufall oder durch den Klimawandel bedingt? Und wie hängen Hitzerekorde in Deutschland, Waldbrände in der Arktis und schmelzendes Packeis zusammen? Mit Experten der Klimaforschung erklärt "Terra X" in der Dokumentation "Wildes Wetter - auf den Spuren der Klimaforschung" am Sonntag, 20. Oktober 2019, 19.30 Uhr, die wissenschaftlichen Fakten, denn nur sie geben das Rüstzeug für ein verantwortungsvolles Handeln in der Zukunft. Mit Erklär-Grafiken, anschaulichen Experimenten, Experteninterviews und ohne Alarmismus fügt die Dokumentation die aktuelle Forschungssituation zu einem Gesamtbild zusammen.



Die deutsche Klimawissenschaftlerin Prof. Friederike Otto in Oxford hat eine Methode entwickelt, mit der sie in kurzer Zeit berechnen kann, wie viel Klimawandel in einem konkreten Wetterereignis steckt - und wer daran schuld ist. Die Direktorin des Environmental Change Institute erklärt, wie Wetterphänomene entstehen und wie die Verursacher dafür in Zukunft möglicherweise haftbar gemacht werden können.



Im September 2019 ist der deutsche Eisbrecher "Polarstern" zur größten Arktis-Expedition aller Zeiten aufgebrochen. Ein Jahr lang soll das Schiff eingefroren durch das Nordpolarmeer driften. Expeditionsleiter Prof. Markus Rex und sein Team wollen den Einfluss der Arktis auf das globale Wetter besser verstehen, denn dort liegt quasi das Epizentrum der globalen Erwärmung.



Auch in der Kommunikationswissenschaft ist das politisch relevante Thema "Klima" angekommen. Prof. Michael Brüggemann untersucht, wie in den Medien über den Klimawandel berichtet wird. Welche Szenarien überfordern die Menschen? Und wie könnte ein Umdenken funktionieren?



Der Film ist ab Donnerstag, 17. Oktober 2019, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de zu finden. Zur Dokumentation gibt es auch ein Webvideo, das am Samstag, 19. Oktober 2019, in der ZDFmediathek und am Sonntag, 20. Oktober 2019, jeweils 10.00 Uhr, auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" (https://www.youtube.com/c/terra-x) veröffentlicht wird.



Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben. Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/



Für akkreditierte Journalisten steht die Sendung im Vorführraum des ZDF-Presseoportals zur Verfügung.



