Ein neues Lithium-Ionen-Batteriewerk von GS Yuasa in Ungarn nimmt seinen Betrieb auf.

In Miskolc konfektioniert der Hersteller 12-V-Lithium-Ionen-Autobatterien aus Lithium-Ionen-Zellen, die in eigenen Werken in Japan hergestellt werden. In der ersten Phase soll die geplante Fertigungsmenge 500.000 Einheiten pro Jahr erreichen, im Jahr 2020 sollen die Kapazitäten noch einmal deutlich erweitert ...

