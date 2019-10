Nicht einmal die größten Hacker sind immun gegen Cyberangriffe. Nun hat es einen großen Schwarzmarkthändler getroffen. Briansclub, einer der größten Schwarzmarkthändler für gestohlene Kreditkartendaten im Netz, wurde selbst Opfer eines Hackerangriffs. Millionen Daten konnten so sichergestellt werden. Wie Sicherheitsexperte Brian Krebs in seinem Blog "Krebs on Security" berichtet wurden im August Daten von der Website gestohlen und an zuständige Finanzinstitute weitergegeben, die so in der Lage waren, die m...

