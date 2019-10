Gegessen wird immer. Getrunken sowieso. Auch an der Körperpflege wird in schlechten Zeiten hoffentlich nicht gespart. Und Zigaretten sind ohnehin eine Sucht. Warum also nicht einfach den Großteil des Aktien-Portfolios in Basiskonsumgüter investieren, denkt sich da so mancher Anleger - zumal man sich mit aus dem Alltagsleben bekannten Marken wie Nestlé, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Marlboro irgendwie leichter tut als mit neuen Technologien oder "schmutziger" Industrie. Doch auch bei den "Brot und Butter"-Aktien gibt es spezifische Risiken und Werttreiber. Der Beitrag Investieren in Branchen (Teil 4): Basiskonsumgüter - Gegessen und getrunken wird immer!? erschien zuerst auf DividendenAdel.

