Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Bank of America nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Allseitig übertroffene Erwartungen verstärkten den anhaltenden operativen Schwung, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte es begrüßen, dass die gute Gewinnentwicklung auf einer breiten Basis stehe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0605051046

AXC0194 2019-10-16/15:17