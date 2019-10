=== 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q, Stockholm *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate, Vevey 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 3Q, München 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00 CH/Handelsbilanz September PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,153 Mrd CHF *** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 3Q, Rotterdam *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung zum EU-Gipfel, Berlin 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung zur Zulässigkeit des Verkaufs von Backwaren in Bäckereifilialen an Sonn- und Feiertagen, Karlsruhe 13:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Vorstellung des BSI-Lageberichts, Berlin *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: -3,2% gg Vm zuvor: +12,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -6,3% gg Vm zuvor: +7,7% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 210.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 6,4 zuvor: 12,0 *** 15:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 18.10.), gg 19:00 PK, Brüssel *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,7% zuvor: 77,9% *** 15:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK von IWF-Direktorin Georgieva, Washington 17:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung der Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) und Verleihung des KfW-Awards, Berlin *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q, Paris 18:00 FR/Accor SA, Umsatz 3Q, Evry 22:20 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Managed Funds Association, New York *** - DE/Ceconomy AG, AR-Sitzung zur möglichen Abberufung von CEO Werner, Düsseldorf - GB/Parlamentswahlen im britischen Überseeterritorium Gibraltar ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2019 08:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.