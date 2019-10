Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die asiatischen Aktienmärkte haben im September Gewinne verbucht und die Verluste des Vormonats teilweise wieder aufgeholt, so die Experten von Union Investment. Der MSCI Far East ex Japan-Index habe schließlich 0,9 Prozent im Plus geschlossen. Gestützt worden seien die asiatischen Börsen im vergangenen Monat durch die Hoffnung auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...