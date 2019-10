Die Messebesucher fassten den Nutzen dieses Themenparks so zusammen: "Fachbesucher finden hier praxisnahe Themen-Vernetzung und realitätsnahe Prozessabläufe vor, die nirgendwo sonst in dieser ganzheitlichen Form präsentiert werden." Der Messeveranstalter hatte diesen Themenpark in Kooperation mit dem Landesnetzwerk Mechatronik Baden-Württemberg organisiert. Gezeigt wurde, wohin die Reise bei industriellen Fertigungsprozessen geht: Digitalisierung erfordert Vernetzung, ganzheitliches Engineering und kooperative Projektumsetzung. "Vernetzte Industrie 4.0 praxistauglich zum Anfassen", lobte Wolfgang Wolf, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Landesverbands der Baden-Württembergischen Industrie (LVI).

