BERLIN (AFP)--Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, warnt deutsche Verbraucher vor den Folgen eines harten Brexits: "Ein ungeregelter Brexit würde über Jahrzehnte gewachsene internationale Wertschöpfungs- und Lieferketten empfindlich stören", sagte Schweitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Durch das "Abdriften" bei EU-Regeln und Standards würden neue Handelshemmnisse entstehen. "Dies hätte auch Folgen für die Preise und die Verfügbarkeit."

Problematisch sei ein harter Brexit vor allem für die Luftfahrt- und Spirituosenbranche. 19 Prozent der Waren in der Luftfahrtbranche und 24 Prozent der Spirituosen stammten aus Großbritannien, sagte Schweizer. "Bei deutschen Whisky-Importen kommen sogar 62 Prozent aus dem Vereinigten Königreich."

Auch der Leiter für Außenwirtschaft und Zoll der Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels (AVE), Murat Özdemir, befürchtet im Falle eines ungeregelten EU-Austritts der Briten Einschränkungen für deutsche Kunden: "Langfristig müssen sich die Verbraucher in Deutschland keine Sorgen machen, kurzfristig kann es im Falle eines ungeregelten Brexits aber zu Lieferengpässen kommen", sagte Özdemir den Zeitungen. Betroffen wären demnach typische Produkte wie Scotch, aber auch Milchprodukte.

Da bei einem EU-Austritt die von Großbritannien versandten Waren von Veterinärämtern kontrolliert werden müssten, rechnet Özdemir mit Nadelöhren: "Nicht an jedem Einfuhrhafen Deutschlands ist ein Veterinäramt ansässig. Würden Waren beispielsweise in Emden ankommen, wäre das nächstgelegene Veterinäramt in Cuxhaven für die Kontrolle zuständig." So könnte ein ungeregelter Brexit vor allem für Frischware problematisch werden, warnte Özdemir. Obst und Gemüse, das nicht rechtzeitig am Zielort ankomme, drohe auf den Lkw zu verrotten. Tiefkühlprodukte wie Fisch oder Meeresfrüchte könnten durch die längeren Transportzeiten zudem teurer werden.

October 16, 2019 09:35 ET (13:35 GMT)