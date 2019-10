Volvo will seinen CO2-Ausstoss in nur fünf Jahren um 40 Prozent und bis 2040 auf null senken. Dafür soll bereits ab 2025 jeder zweite neue Volvo ein E-Auto sein. Damit würden die Schweden zum Klima-Vorreiter.

Volvo-Chef Hakan Samuelsson hat heute in Los Angeles die neusten Pläne der Schweden in Sachen Klimaschutz vorgestellt. Sie sind ehrgeizig. "Wir wollen Klimaschutz künftig mit der gleichen Glaubwürdigkeit zu unserem Markenkern machen wie bisher das Thema Sicherheit", sagte Samuelsson heute in einer Telefonkonferenz mit sechs deutschen Journalisten.

2025 jeder zweite Volvo rein elektrisch

Bisher ist Volvo vor allem als Hersteller großer, schwerer SUV bekannt, von denen immerhin einige als Hybride ausgeliefert werden. Die reinen Batterie-Autopläne waren bisher in die Elektro-Tochter Polestar ausgelagert. Das soll sich bereits ab dem kommenden Jahr dramatisch ändern. Der Volvo XC 40 wird 2020 als erstes reines E-Auto der Kernmarke Volvo ohne Verbrennungsmotor auf den Markt kommen. "Danach werden wir bis 2025 jedes Jahr ein neues, reinrassiges Batterie-Auto bringen", sagte Samuelsson in Los Angeles. Damit sei explizit nicht die E-Marke Polestar gemeint, die parallel dazu eigene E-Autos entwickelt. 2025 soll dann bereits jeder zweite neue Volvo ein E-Auto sein. "Wohl gemerkt ein reines E-Auto, nicht etwa Hybride", betonte Samuelsson. Das wäre anteilig am Gesamtabsatz deutlich mehr als bei Volkswagen; die Wolfsburger sind bisher der Hersteller mit der ...

